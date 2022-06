Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martin, se comunicó con el programa ‘Amor y fuego’ y reveló que la modelo ‘Ojiverde’ no llevó a su pequeña para que participe en la actividad del Día del Padre que organizó la institución educativa.

El empresario expresó su tristeza por no haber podido pasar esta fecha especial con su niña, a quien no ve por los problemas legales que tiene con la ‘mamá influencer’.

“Me aproximé al nido porque en teoría no hay motivo por el que esté apartado de mi hija, no hay ningún documento hasta el día de hoy”. En el nido sabían que mi hija no iba a ir. Estoy seguro que mi hija ha estado practicando para el evento del Día del Padre y no la llevaron, no fue por sabe Dios qué motivos. Quizás la señora como sigue mal de salud no ha podido llevarla… quiero pensar lo mejor”, declaró Juan Víctor para las cámaras del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Se sigue vulnerando los derechos de mi hija y míos, anteponiendo decisiones personales. Lamentablemente mi hija me extraña, yo la extraño, queremos estar juntos pero hay una persona que rompe el vínculo y cree que por una videollamada es suficiente”, agregó.

