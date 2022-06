Alessia Rovegno, de 24 años, se convirtió en la nueva ‘Miss Perú Universo 2022′ pese a todos los cuestionamientos en su contra y las despiadadas criticas de la periodista Magaly Medina.

La joven modelo conversó con ‘Dia D’ este domingo 19 de junio donde habló por primera vez de la separación de sus padres Bárbara Cayo y el empresario panadero Lucho Rovegno, quienes terminaron su matrimonio tras el ampay de la actriz con el actor Carlos Thorton.

¿Qué dijo Alessia Rovegno sobre la separación de sus padres?

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes. Lo que sea más sano para uno es lo mejor, y si eso era lo más sano, igual lo importante es que se lleven bien”, comentó en el dominical de ATV.

La pareja se separó cuando ella tenía 2 años y su hermana mayor 4 años. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana, es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos esté bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, agregó.

¿Por qué se separaron Bárbara Cayo y Lucho Rovegno?

Lucho Rovegno y Bárbara Cayo se separaron luego del ampay de la actriz de ‘Torbellino’ con Carlos Thorthon. Ambos fueron captados por las cámaras de Magaly Medina dándose un apasionado beso.

