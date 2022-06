Este 17 de junio de 2022, la Miss Perú Alessia Rovegno respondió luego de los comentarios de Magaly Medina sobre su belleza, afirmando que necesitaba algunas cirugías estéticas para ‘corregir’ sus imperfecciones.

“Alessia, también te han mandado al quirófano, te han mandado al quirófano, han dicho que si tienes la cara así, que si te tendrías que hacer la blefaroplastia que si tuviesen que operarte la nariz ¿tú piensas que lo necesitas? No sé, porque con todas esas descripciones vas a quedar como un avatar”, dijo Rodrigo González en el programa Amor y fuego en referencia a los comentarios de la ‘urraca’.

“No se hagan nada ¿tú quieres hacerte algo, tú crees que necesitas?”, preguntó Gigi Mitre a la nueva Miss Perú.

Alessia Rovegno aseguró que, aunque respeta las opiniones que se han dado a raíz de su elección como Miss Perú, no tiene intenciones de operarse el rostro: “No, para nada, yo respeto la opinión, como siempre lo he dicho, de cada uno. Yo no, para nada, no me tocaría la cara”.

Por su parte, Rodrigo González le pidió no seguir el consejo de Magaly Medina: “A mí lo que me preocupan son tus respuestas, físicamente no me preocupa nada cómo estás, preciosa me pareces, todas son guapísimas, pero estamos hablando si necesitas algún retoque y tal, de ninguna manera, no se te ocurra hacer caso a ese comentario”.

“No, nunca lo he considerado, la verdad”, respondió Alessia Rovegno.

Maju Mantilla aconseja a Alessia Rovegno

