La periodista Magaly Medina no se guardó nada tras la coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022. Y es que, días atrás, la madre de Bárbara, Fiorella y Stephanie Cayo salió en defensa de su nieta ante las críticas de la ‘urraca’.

El 14 de junio de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, la periodista reiteró que Alessia Rovegno es más bien una belleza común que abunda en los reinados: “Con qué criterio eliges a la más improvisada, a la más desangelada, a la no tan guapa porque su tipo es un tipo muy común, muy corriente de guapa, guapa como ella hay 50 mil en los concursos de belleza, sin embargo, por ejemplo, países poderosos que ganan siempre los concursos como Venezuela (...)”.

Según Magaly Medina, la familia de Alessia Rovegno la ve hermosa, pero su belleza no trasciende: “Ella de repente era muy guapa, a su familia le puede parecer guapísima, pero le faltan varias cosas para que ese rostro transmita. Una belleza, si no transmite algo, es sencillamente insípida, incolora, intrascendente. Así de simple, no necesitas ser un gran conocedor de la belleza”.

“Pero en fin, donde manda capitán, no manda marinero y esa organización es mandada por Jessica Newton”, acotó Magaly Medina.

La periodista también dejó entrever que el Miss Perú habría retirado a las reinas que podrían haber opacado a Alessia Rovegno: “Si dejaron a las tres para el final, fueron las únicas que vendieron, a las demás las desaparecieron y yo creo que habían otras candidatas que podían haber dado más fuego”.

En ese sentido, Magaly Medina reiteró que Alessia Rovegno “no da la talla ni la dará” y que en Miss Perú “hay un favoritismo que se notó”.

