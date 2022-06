Magaly Medina no tuvo piedad con Melissa Paredes y la llamó “distinguida dama”, polémica frase del cantante Tony Rosado. La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ sacó las garras luego de que la actriz cuestionara su labor como madre al afirmar que “ no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hijos”.

Como se sabe, Magaly tiene un único hijo de nombre Gianmarco Mendoza , quien prefiere vivir en el anonimato.

“No le permito a ella ni a ninguna persona que hable d lo que ignora, que es mi vida mas privada, pero ¿meterse con mi hijo? ¿Qué sabe esta de criar a un hijo? ¿Qué sabe esta mujer de cómo yo crie a mi hijo?”, explotó la ‘Urraca’ en la reciente edición de su programa.

La periodista de espectáculos recordó que, a diferencia de Melissa, ella nunca demandó ni enjuició a la padre de su hijo para pedirle pensión de alimentos ni la tenencia compartida.

“Nunca enjuicié a ningún marido para que me dé mas días, menos días. Nunca enjuicié a ningún esposo, exesposa, o padre de mi hija para que me diera para leche, pañales, ¡jamás!, yo solita trabajé, luché y saqué adelante a mi hijo, que muy orgulloso esta de quién es hoy día. Lo que es él lo formé yo, sin pedirle ni rogarle a ningún hombre. Por favor Melissa, yo jamás voy a recurrir al Poder Judicial para hacerle ningún tipo de daño al padre de mi hijo, porque tengo un cerebro que me permitió salir adelante. No te compares porque no me llegas a los talones, ni como talento de televisión, ni como mujer, ni como nada”, fue el misil que le mandó Magaly.

Magaly dice que Melissa amenaza al ‘Gato’

Para Magaly Media está más que claro que Melissa quiere chantajear a su exesposo Rodrigo Cuba anunciando que tiene un video de su hija y que pasaría por la cámara Gesell.

“Ella amenaza con que su hija tendría que pasar por la cámara Gesell si ella inicia un juicio en el Poder Judicial. A mí, esto me suena a chantaje, esto me suena a ‘haces lo que yo te pido o quién va a pagar las consecuencias va a ser la niña’. Me parece tan irresponsable de parte de Melissa lanzar una bomba así”, señaló.

