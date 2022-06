Si la tocan, responde. Melissa Paredes decidió usar sus redes sociales para responderle a Magaly Medina, llamándola “mostra” y tratando de hacerle entender su verdad y lo que ello significa, metiéndose con su calidad de madre y más, sin esperar la respuesta de la ‘urraca’.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que calladita se ve más bonita”, fue una de las tantas frases con las que Melissa Paredes intentó callar a Magaly Medina, sin darse cuenta de que solo le metía más leña a la estufa.

La ‘urraca’ recordó que Melissa Paredes hizo un trío con los hermanos Agostini, señalando que la carrera de la modelo se hizo con escándalos que no son morales por ningún lado, además aclaró que la ex del ‘Gato’ no sabe nada de su vida como madre y no le permite hablar de eso, porque a diferencia de la exconductora de ‘América Hoy’, ella no enjuicia a nadie por venganza.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Nuevas imágenes de AFHS y fecha de estreno

Al Fondo Hay Sitio anuncia su fecha de estreno en junio: mira su divertido adelanto Anuncian la fecha de estreno de la nueva temporada de la teleserie más exitosa de la televisión peruana. 'Al Fondo Hay Sitio', vuelve a las pantallas de América TV con una divertida secuencia con los icónicos personajes. (Fuente: América TV)