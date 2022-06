Alessia Rovegno aseguró que aceptó concursar en el Miss Perú sabiendo que tenía que dedicarse al 100% a su preparación: “Esto recién empieza, el camino va a ser muy largo. Me acuerdo que antes de entrar al Miss Perú fui muy consciente que tenía que prepararme mucho para hacer el papel de miss que nunca lo había hecho antes, creo que igual en este mes he aprendido muchísimo”. Por su parte, Bárbara Cayo contó que advirtió a su hija que iba a estar expuesta a las críticas: “Alessia se bañó en aceite antes de comenzar este concurso al que le dije ‘Ale, ¿estás segura?’, le dije 10 veces ¿estás segura? Porque siempre vas a estar en el ojo de la tormenta. Bueno, me pareció bien su iniciativa de querer chambear en esto porque es una chamba fuerte y sobretodo querer representar al Perú y tratar de abrirse puertas”, dijo la actriz.