El 27 de noviembre del 2004, el ampay de Aldo Olcese y Malú Costa remeció la farándula local. Los ‘urracos’ de Magaly Medina captaron a la modelo en el automóvil del exfutbolista de Alianza Lima en una comprometedora situación que dejó en shock a más de un televidente. Desde ese entonces, la actriz fue bautizada como ‘Mamalú’.

Luego de 18 años de silencio, Aldo Olcese, protagonista de este escándalo, habló por primera vez sobre las imágenes. El popular ‘Voz de pito’ aseguró en una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe que este episodio de su vida fue un duro golpe en lo personal, laboral y familiar.

¿Qué dijo Aldo Olcese sobre su ampay con Malú Costa?

“Han pasado muchos y no me enorgullece para nada, al contrario. yo me siento avergonzado por lo que pasó. Me duele más por el tema de mis hijas”, declaró Olcese a Trome.

“Mis hijas son grandes y vivieron eso y sufrieron. (...) Han pasado casi 20 años y fue el más jodido, pero lo hago más por mis hijas más grandes”, agregó.

