¿Indirecta? Rafael Fernández siempre se ha caracterizado por mostrarse preocupado por el bienestar de los hijos de Karla Tarazona, ya que hoy en día cumple el rol de “padre” por convivir con ellos y tener una muy buena relación.

Sin embargo, el popular ‘Rey de los huevos’ tiene sus hijos de sangre, a quienes muestra de vez en cuando en sus redes sociales, pues no son personas públicas y no planean serlo tampoco.

En el Día del Padre, el empresario compartió un reflexivo mensaje de paternidad en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que uno tiene que ganarse el título de padre. ¿Será una indirecta hacia Leonard León?

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, al igual que tener un piano no te convierte en un pianista. Valoremos el tiempo con nuestros hijos”, fue el radical mensaje de Rafael mediante su red social.

Recordemos que actualmente el empresario y su esposa se encuentran enfrentados con Leonard León, padre de dos de los hijos mayores de Karla Tarazona, debido a que el cumbiambero no cumpliría con la pensión de alimentos y ahora no quiere dar el permiso para que los menores viajen a Estados Unidos.

