El programa “JB en ATV” decidió realizar un pequeño evento previo al Día del Padre, donde el elenco le dedicó tiernas palabras a sus respectivos progenitores. Sin embargo, Dayanita logró conmover a todos sus compañeros al hablar de su papá, quien falleció hace muchos años atrás.

Y es que la reconocida figura pública se mostró bastante sensible cuando le tocó su turno de hablar de la persona que la procreó. “Se que mañana es un día especial para todos los papá y yo no pude compartir mucho con mi papá a pesar de tantas cosas que pude haber pasado”, comenzó diciendo.

“Pero tengo a mi madre que gracias a ella estoy donde estoy y sé que se me hace difícil decir papá te amo, pero sé que cuidas a mi mamá de arriba, me proteges a mí y cada vez que me siento sola te pido que me lleves por tantas cosas que me han pasado acá, pero lo importante es que me dejaste al lado de mi madre. Mamá para mí siempre vas a ser padre y madre”, agregó con la vez entrecortada.

Recordemos que la popular actriz cómica reveló hace algún tiempo atrás que le gustaría convertirse en padre de familia, incluso estaba tomando en cuenta el poder adoptar a un pequeño o pequeña.

