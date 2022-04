¡Fuerte y claro! Dayanita no se quedó callada y le respondió con todo a ‘Robotín’, quien hace algunos días la tildó de “alzadita y botada” frente a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Y es que la integrante del elenco de “JB en ATV” negó tajantemente que se le hayan “subido los humos” como su colega afirma, y también comentó que a raíz de sus declaraciones ha recibido algunos ataques en redes sociales.

“Siempre hay un bullying cibernético, que es normal que suceda, y más aún después de todo lo que salió a hablar el señor Robotín, pero tampoco hay que hacerle caso a eso porque hay que salir adelante”, comenzó diciendo.

“Muchos piensan que porque estás en un programa ya se te suben los humos y para mi eso no ha cambiado. Yo sigo siendo una persona como todos ustedes. Vengo haciendo mis cosas tranquila, trabajo día y noche para poder ayudar a mi familia, porque no le hago daño a nadie”, agregó.

En ese sentido, Dayanita confesó que Robotín le habría escrito por privado cuando se creó esta polémica, sin embargo, señaló que prefiere no mantener comunicación con el comediante.

“Él me escribió a raíz de esto, pero yo prefiero no seguir dándole pie a que todo esto siga. Gracias a Dios no recibí muchos ataques, la gente me conoce, sabe como soy en la calle, en mi casa”, finalizó diciendo para las cámaras de ATV.

