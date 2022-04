Christian Domínguez se animó a opinar sobre la controversia surgida tras el baby shower de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, donde estuviera invitadas la novia y la expareja del chico reality, es decir, Luciana Fuster y Flavia Laos.

Y es que muchos usuarios consideran que Luciana Fuster no debió asistir a la reunión, puesto que no es amiga a Majo Parodi, quien está próxima a dar a luz a su primer bebé.

Domínguez consideró que Luciana no debió presentarse en el baby shower sabiendo que iría Flavia Laos, quien es una de las mejores amigas de las hermana de Patricio Parodi.

“Si yo estuviera en la posición de Luciana, yo no hubiera ido. No hubiera ido porque justamente trataría de evitar lo que pasó, porque sé que son muy amigas (Flavia y Majo) y que iba a haber esta exclusión, iba a haber una diferencia”, comentó el cumbiambero.

“Para no sentirme mal y y tampoco para hacerle pasar un mal momento a mi pareja, le hubiera dicho ‘yo confío en que sé que no vas a conversar con ella, está la familia de por medio, y prefiero no ir, para que no te sientas mal tú, tu hermana y tu familia’”, agregó Domínguez, quien tiene harta experiencia en cruzarse con sus exparejas en el mundo de la televisión.

Sostuvo, de otro lado lado, que tampoco hubiese sido descabellado la opción que Flavia no asistiera, “porque sabe que va a incomodar”.

“Ahora, si es mi amiga, voy en otro momento, le llevo sus regalos y estoy con ella toda la tarde”, comentó.

