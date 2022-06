Los problemas entre Karla Tarazona y Leonard León no tienen cuando acabar. La conductora de “D’Mañana” y su esposo Rafael Fernández se enlazaron con el programa “Magaly TV, La Firme” para expresar su molestia con el cantante Leonard León, quien no quiso firmar la autorización para que sus hijos viajen a Estados Unidos con ella y su pareja.

Durante la conversación con Magaly Medina, el empresario no pudo evitar mostrar su enojo y señaló que su esposa estaría pensando en pedir la tenencia completa de sus hijos tras la negativa de permiso de viaje a sus hijos del cantante.

“Yo soy papá, no lo podía creer cuando no se firmó el papel, yo creía que iba firmar y los chicos iban a estar bien. Es algo ilógico, si estás viendo que tus hijos tienen un beneficio, no tienes por qué truncarlo. Yo jamás por mi lado permitiría que trunquen en hecho de que él pueda llevarlos, pasar tiempo con ellos, creo que es el derecho que tiene un padre, por más que aporte o no aporte, pero los chicos necesitan a su papá y yo no puedo ponerme su nombre, no me corresponde, yo puedo apoyar pero no suplantar su nombre. Yo nunca les hablo mal de su papá, pero esto queda grabado”, dijo el “Rey de los huevos” en el programa de ATV.

“Una medida mucho más drástica, donde pasa la tenencia completa para Karla, pero para eso hay que demostrar muchas cosas y demora un poco, pero se va tener que comenzar hacer”, reveló.

