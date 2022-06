El chico reality Nicola Porcella reveló que se encuentra vendiendo todas sus propiedades en Perú debido a que se mudará por completo a México y hasta se llevaría a su expareja, Francesca Lazo, y al hijo de ambos, Adriano.

En diálogo con América Espectáculos, Nicola Porcella contó que está agradecido: “Allá (México) me dijeron así ‘papi, acá se empieza picando piedra, así que acá, bien o mal, has llegado con chamba’, que es lo que me dijo un día Marco Zunino ‘tienes que estar agradecido porque tú has venido con chamba a México, eso no pasa nunca’”.

“La idea ya es radicar allá, estoy vendiendo todas mis cosas, bueno, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del depa, el depa es más complicado, pero ya ahorita justo estoy negociando un departamente que quiero, donde voy a vivir allá, y la idea ya es quedarme por México”, explicó Porcella.

En ese sentido, Nicola Porcella ahora quiere encontrar un trabajo fijo: “La idea es llevarme a Adriano y a su mamá, porque obviamente Adriano tiene que estar con su mamá, jamás lo separaría de ella. Me encantaría que ella vaya porque es maquilladora y obviamente yo estaba buscándole chamba allá también, pero primero tengo que establecerme yo, ya tengo que agarrar algo perenne, que (esté) todos los meses trabajando”.

Además, Nicola Porcella reveló que este año terminará la carrera de actuación en el CEA de Televisa: “Tengo que terminar ya la carrera, creo que tendría que hacer la obra de este fin de año. Yo pedí permiso por lo de Reto, es un programa de Televisa, entonces me dieron el permiso, y justo ahorita llegando ya tengo que juntarme para ver cómo voy a hacer porque tendría que hacer la obra de fin de año para graduarme y tengo que incorporarme a este segundo semestre, entonces estamos en eso”.

De otro lado, el chico reality explicó que no tiene interés en tener una relación: “Tampoco me llama la atención, o sea, no ha llegado nadie, estoy feliz, ya van cuatro años, o sea, sí he estado, pero con relaciones de tres meses, o sea, poquito, no he estado con alguien que tú digas ‘ah’, pero estoy feliz, ya la dije a mi mamá ‘me voy a quedar solo’, me gusta estar solo”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR