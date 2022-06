No puede llegar y pasar desapercibido. El popular Nicola Porcella, estuvo en el set de ‘América Hoy’, donde no pudieron evitar hablarle de ‘Esto es Guerra’ y los 10 años de aniversario en donde brilló por su ausencia.

El excapitán de las ‘cobras’, afirmó que no tiene interés de competir otra vez en ‘Esto es Guerra’ y el desinterés no sería solo de su parte: “No, de parte mía, no hay ganas, ni de parte de la producción por volver a Esto es guerra, solo eran las ganas de despedirme bien del programa. Creo que yo no salí como me hubiera gustado salir, ya va más de 3 años que salí de EEG, y me hubiese gustado despedirme bien, pero ya creo que no me siento en el formato, ya no me hallo en el formato”.

Unas horas más tarde le comentaría a Choca Mandros que sí le gustaría competir, pero únicamente contra Rafael Cardozo, ya que por primera vez, según él, lo ve como buen competidor y tiene curiosidad de saber quién ganaría.

