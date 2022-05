El modelo Nicola Porcella fue el primer invitado de Shirley Arica en su programa de YouTube ‘En tragos con Shirley”. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ explicó porque tuvo que cerrar su cuenta de OnlyFans que le generaba buenos ingresos.

Durante la entrevista que se difundió este domingo 29 de mayo, la expareja de Angie Arizaga contó que ganó 15 mil dólares, es decir, más 50 mil soles en la plataforma para adultos.

¿Por qué Nicola Porcella cerró su cuenta de OnlyFans?

“Lo abrí por un negocio, pero se me abrió una oportunidad de ir a grabar a Televisa un programa importante. Lo cerré. No le había prestado atención a eso, mi contenido no era erótico, solo era contenido de mi Instagram, saqué fotos con medio pantalón más abajo del Instagram y las comencé a poner en OnlyFans”, contó Nicola Porcella.

“¿Estafabas a la gente?”, consultó Shirley Arica. “No”, respondió Porcella.

“Solo que la gente te pide más, pero no es mi rubro. ¿Cuánto gané? Me dio como 15.000 dólares aproximadamente”, agregó.

