Karla Tarazona y Leonard León siguen en dimes y diretes. Luego que el cantante de cumbia se negó a firmar los documentos para que sus hijos viajen a Disney World con su mamá y Rafael Fernández, la presentadora de “D’Mañana’ conversó con Magaly Medina este miércoles 8 de junio donde expresó su indignación y criticó a Olenka Cuba por defender a capa y espada al cumbiambero.

“De sus 7 años de relación, solamente ha compartido 2 veces con mis hijos el año pasado, ella no sabe de la crianza de mis hijos, a ella le cuentan el otro lado de la historia y ya sabemos cómo es él. Entonces, una persona como ella no tiene la autorización siquiera para referirse a estos temas, como quizás sí lo puede hacer mi esposo, que ya tiene 2 años viviendo conmigo y que también aporta en la crianza de mis hijos”, dijo Karla Tarazona sobre la pareja del ‘Leoncito’.

¿Qué respondió Olenka Cuba?

Por medio de su cuenta de Instagram, Olenka Cuba no se quedó callada y le envió una cruel indirecta a la madre de los dos hijos mayores de su pareja.

“A mí que me importa lo que tú digas, lo que tú hables no me interesa (...) Vive tu vida, a mí que me importa lo que tú hables de mí”, fue la canción que publicó Olenka en sus historias, que muchos han tomado como una respuesta para Karla Tarazona.

Fotos y Video: (Instagram/@olenkacuba4 | Instagram/@latarazona)

