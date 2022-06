El empresario Rafael Fernández volvió pronunciarse sobre la negativa de Leonard León de dar autorización para que sus dos hijos con Karla Tarazona salgan del Perú y viajen a Estados Unidos.

Como se sabe, el popular ‘Rey de los Huevos’ tiene la intención de irse a vivir con Karla y sus tres hijos al extranjero, buscando un futuro mejor para ellos.

“Karla lleva todo el peso encima, trabaja en el día, trabaja en la noche, y eso es lo que fastidia, porque nos encontramos en la condición de llevarnos a las chicos de viaje, y tenemos que cohibirnos porque vienen los problemas”, comentó en ‘Amor y Fuego’ en respuesta a Leonard León.

Como se sabe, Karla tiene dos hijos con Leonard León, Steffano y Alessandro. Sin embargo, lo acusa de no pasar manutención y de no visitar a los menores. En ese sentido, el millonario mandó un mensaje al cumbiambero.

“Para mi también es super difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mi también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada, ‘para que te vamos a obligar, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño”, comentó.

“Si quieres ser ausente, perfecto, pero sé un ausente al 100 %, no tomas decisión sobre nada”, sentenció.

Karla Tarazona envía carta notarial a Leonard León

La presentadora Karla Tarazona reveló que decidió enviarle una carta notarial al padre de sus hijos donde le dice que tiene hasta el 8 de junio para firmar el documento para que sus pequeños salgan de viaje.

“El año pasado uno de mis pequeños, le pidió, personalmente, que el papá que le firme; él les dijo que ya. Ahora se ha recurrido a una carta notarial porque de abogado a abogado, ni personalmente se obtienen respuestas, y esperamos hasta el día miércoles para ir a firmar”, manifestó Tarazona.

