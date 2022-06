Sin pelos en la lengua. Olenka Cuba, pareja de Leonard León, volvió a utilizar sus redes sociales para arremeter contra Rafael Fernández, quien le pidió nuevamente al cumbiambero que firme el permiso para que Karla Tarazona pueda viajar al extranjero con sus pequeños hijos y así buscar un mejor futuro para ellos.

“Para mi también es super difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mi también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño. Si quieres ser ausente, perfecto, pero sé un ausente al 100 %”, dijo el empresario.

Frente a ello, a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo cuestionó la actitud del ‘Rey de los huevos’, y criticó que con tan poco tiempo de relación con la conductora de ‘D’Mañana’, ya se siente con el “derecho de exigirle” cosas a Leonard.

“¿De cuándo aquí se ha visto que un padrastro de 1 año meta su cuchara y exige al padre lo que tiene que hacer con sus hijos? Ahora ya saben todos los padrastros, así tengan 3 meses o 1 año de relación, tiene derecho a exigir a los padres”, comenzó diciendo mediante sus historias.

“¿Por qué la necesidad del figuretti hacerlo público? Ya le gustó la cochinadita. Te cansarás porque Leonard no te va a responder, no existes para él. Sigue haciendo tu esfuerzo en seguir figureteando a costa de Leonard, sigan con su circo”, finalizó.





