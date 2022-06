Roberto ‘el Chorrillano’ Palacios dio una desconcertante explicación sobre el ampay en el que aparece besando apasionadamente a una jovencita de nombre Ruth Medina, en una discoteca de Chiclayo.

Pese a la reveladoras imágenes, el exídolo de la Selección Peruana logró que su esposa Karla Quintana le perdone la infidelidad. Y es que la justificación del ‘Chorri’ fue que la jovencita le pidió una foto y le “sembró” el ampay para dejarlo mal.

“Sabes que a veces la gente no es buena, la gente se aprovecha de muchas cosas. Y uno es bueno, uno nunca niega una foto, un video, a a veces pasan cosas como esta vez (...) Yo ya hablé con mi esposa tranquilamente, conversamos porque es parte de (estar casados)”, dijo Palacios al programa ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina no pudo contener su indignación y arremetió contra el ‘Chorri’: “Es parte de qué, ¿de ser hombre? ¿de ser jugador? ¿de ser tramposo? Dice que ya habló con su esposa y es parte dé. O sea, ¿es parte de estar casado ir a una discoteca y que te perree una chica y te la chapas delante de todos?”.

“Hay que decirle a esas mujeres que si esto les parece normal, que sus esposos tengan una canita al aire, están mal de la cabeza deberían ir a verse”, sentenció la ‘Urraca’.

¿Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios sobre su infidelidad?

“La verdad al final sabes que ahí me han sembrado. En realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película, ¿no? Porque al final se aprovecharon”, fue la insólita respuesta de Roberto Palacios tras ser captado besando a una mujer que no es su esposa.

“No sé cómo llegué ahí, la verdad, pero bueno ya está. (Es mi culpa) porque yo no tenía nada que hacer ahí. Tú sabes que vas a una discoteca a tomar y cuando ya estás con unas copitas encima no mides las cosas, entonces es lo que ha pasado”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR