Melissa Klug, de 38 años de edad, se animó a responder las preguntas de sus seguidores de Instagram, donde tiene 2.7 millones de seguidores. La ‘chalaca’ fue noticia en los últimos días por arremeter contra Jefferson Farfán, el padre de sus dos últimos hijos, Adriano y Jeremy.

Esta vez, una seguidora le consultó si algunos de sus 5 hijos es celosa con ella. La popular ‘blanca de Chucuito’ grabó a su hijo Adriano Farfán para que responda a la pregunta de la usuaria.

“¿Tus hijos celosos porque saben que tienen una mamá sexy?”, le preguntaron, a lo que ella enfocó al menor.

“Sí, sí soy celoso”, afirma el hijo mayor de la ‘Foquita’, por lo que Melissa Klug se ríe con ternura, sorprendida por la respuesta del adolescente.

Pese a los celos de sus hijos, el futbolista Jesús Barco logró ganar su confianza y llevarse bien con ellos.

Melissa Klug con su hijo

¿Farfán tiene celos de la relación de sus hijos con Jesús Barco?

En diciembre del 2021,Melissa Klug reveló cómo es que realmente se lleva su novio con el exintegrante de la selección peruana, Jefferson Farfán.

“No, los dos se llevan bien, o sea no hay ningún problema entre ellos, se conocen, pueden tomar una chela, un café, si lo pueden hacer. No hay problema, se han visto en la casa, se han saludado normal y todo, no hay problema sobre eso, la gente puede especular muchas cosas sobre eso”, afirmó.

