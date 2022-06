El 20 de junio de 2022, durante el programa Amor y fuego, la conductora Gigi Mitre cuestionó a Jazmín Pinedo por desear que Magaly Medina “siga sufriendo” en su descargo por las críticas que la ‘urraca’ hizo a su entrevista con Jefferson Farfán.

“Está bien, no la quieres, no te gusta, pero decir que como te alegra, como que “mereces seguir sufriendo”, o sea, esa frase es innecesaria, innecesaria por donde lo veas, tanto de un lado como del otro, de quien venga”, dijo Gigi Mitre.

Asimismo, la compañera de Rodrigo González señaló que Jazmín Pinedo tiene muchos haters que no cambiarán de opinión: “Yo sí creo que Jazmín sí tienes opinión propia, yo sé que Jazmín es una chica que no sé por qué, yo creo que viene a raíz de lo de Michelle Soifer, sí tiene bastante... así como mucha gente la quiere, tiene un fuerte porcentaje, lamentablemente para ella, de haters, odiadores o gente que no la soporta, entonces cualquier cosa que ella diga, por más que en algún momento ella pueda tener razón, los haters son como que no se cambian, o sea, no hay que ‘en esta cosa le doy la razón’”.

“Sobretodo en redes, cuando no te quieren, no te quieren siempre, o sea , no hay forma de que les cambie y que le des vuelta, pero decir “mereces seguir sufriendo” es feo, innecesario”, expresó Gigi Mitre.

La conductora también indicó que la ‘chinita’ se habría picado con los comentarios de Magaly Medina: “También creo Jazmín que ahora, con lo que hiciste hoy, demostraste que podías con tu ayuda memoria y como lo dices y tal, no necesitabas que te dicten ni tener todo pauteado, o sea, ¿tanto te dolió que ella haya hecho una crítica?”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuándo comienza el invierno en el Perú?

Invierno comienza el 21 de junio