Magaly Medina aceptó el reto de demostrar que Jazmín Pinedo sí estuvo con Joselito Carrera cuando él tenía una relación con la madre de su hijo. Recordemos que la ‘Chinita’ negó que haya estado con un hombre casado, luego de que la ‘Urraca’ recordara su historial amoroso.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ mostró un video de Latina TV, del 2015, cuando Jazmín fue entrevistada por Rodrigo González. Según admitió Jazmín en ese entonces, salió con Joselito cuando se peleó con su esposa Tatiana Merel.

“En un momento sí salí con él (con Joselito) cuando ellos habían tenido un lapsus y habían terminado, pero después de eso él volvió con ella porque amaba a su familia”, dijo.

Jazmín Pinedo también comentó que ella era joven y no sabía que Joselito tenía una familia. Como se recuerda, la expareja de Gino Assereto fue ampayada en el 2008 con Joselito Carrera, cuando las cámaras de “Magaly TeVe” los grabaron besándose en la calle.

“Lo de nosotros fue una salidita. Joselito nunca se casó. Yo tenía 17 años, yo recién acababa de entrar al medio, no sabía quién era quién, acababa de llegar de provincia había vivido muchos años en La Merced, había conocido (a Joselito) por unos amigos, salía con él porque me gustaba, porque me parecía churrísimo pues”, dijo la ‘Chinita’, aunque ahora no lo recuerda.

Magaly Medina tilda de ‘Snack’ a Jazmín Pinedo

Magaly Medina no pudo ocultar sus burlas contra Jazmín Pinedo, quien niega que tuvo un romance con Joselito cuando él tenía pareja.

“O sea que fuiste el snack (...) Esa no es excusa, decir que tenías 17 años, uno tiene los valores desde que es pequeña. Uno ya sabe que si es hombre casado, no lo tocas. No era casado pero vivía con ella, era vox populi”.

Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Joselito

Magaly Medina recordaró los ampays de Jazmín Pinedo con Reimond Manco, Jesús Neyra y Joselito Carrera, quien se encontraba casado en ese entonces.

Al respecto, Jazmin aseguró que nunca salió con un hombre casado. “No soy una persona perfecta, he tenido errores en la vida, pero algo que le puede decir es que jamás salí con una persona casada. La reto a demostrarlo, la reto a hablar con pruebas”, dijo Pinedo muy indignada.

