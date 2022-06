Durante el programa Magaly TV La Firme transmitido el 20 de junio de 2022, Magaly Medina afirmó que América Televisión estaría emprendiendo una campaña en su contra debido a que los alcanza peligrosamente en el rating.

“La culpable no soy yo, cuestionen a sus gerentes y cuestionen a sus creativos. Acá me van a tener, peores guerres he librado, canales enteros han querido sacarme, gente que se ha unido hace mucho tiempo y ha dicho ‘vamos a sacar a Magaly de la televisión’”, dijo la ‘urraca’.

Según Magaly Medina, Jazmín Pinedo solo es una “tonta útil” en medio de esta campaña: “Este trabajo me ha costado muchísimo, hasta la cárcel y lo saben, así que va a ser bien difícil que pongan a una títere a la que le dictan un guion para que se enfrente conmigo porque la Pinedo solo es una tonta útil a la que le dicen ‘tienes que atacar a Magaly, ataca su credibilidad, ataca sus auspiciadores’”.

“Es una tontita útil, el día que no les sirva ella, el día que ese programa ya no les sirva, la van a sacar y va a volver a decir bingos en un programa de los domingos en YouTube. Es así, todos estos personajillos son cambiables, reemplazables, algo que en 25 años -puedo decir hasta el día de hoy- no he sido reemplazada y eso me llena de mucho orgullo”, manifestó la ‘urraca’.

Magaly Medina también indicó que ella se convirtió en una amenaza en ATV, ya que antes no había programa que le haga competencia a América Televisión: “Creo que esta no es una respuesta a una chiquita tonta que solamente dice lo que sus productores le exigen ni lo que, como dice, sus directivos le piden, no, es una cuestión del canal entero, del monstruo que es América Televisión no contra ATV, contra Magaly Medina, porque ellos quisieran que en este horario estelar estuviera cualquier programete, como había hace tres años que, debo decir, este canal estaba muerto en el horario estelar, es la verdad, nadie se va a molestar aquí”.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina.