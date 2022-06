No se calló nada. Gigi Mitre no dudó en pronunciarse sobre la reciente pelea entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo, quienes se han enfrascado en unos polémicos dimes y diretes en televisión nacional.

Y es que para la conductora de “Amor y Fuego”, la popular ‘Chinita’ se habría “picado” y tomado muy personal las declaraciones de la ‘Urraca’.

“Ambas se han dicho de todo, pero pura piconería, para mi Jazmín ha sido picona. Se desvirtuó totalmente el motivo por el que comenzó la pelea: una presentadora de televisión que le hizo una crítica con respecto a una entrevista. Jazmín se erizó tanto que le respondió lo que han visto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la compañera de ‘Peluchín’ señaló que le pareció un exceso que Jazmín se “alegrara” sobre el sufrimiento que el algún momento habría sentido Magaly.

“Hubo un momento de la nota que, se entiende que no la quieres, no te gusta, no lo compartes, pero ¿decir que te alegra verla sufriendo? Me parece innecesario por donde lo veas, una frase totalmente inadecuada”, agregó Gigi.

“Creo que Jazmín tiene opinión propia, pero también tiene un gran porcentaje de gente que no la quiere, y los haters no se cambian y sobre todo en redes. Si tú no les caes, eso es siempre y no cambia. ¿Tanto te dolió que haya hecho una crítica?”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO