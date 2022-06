Le tocó. El programa “Amor y Fuego” empezó su nueva edición este lunes 20 de junio, con la ausencia notable de Rodrigo González, quien según Gigi Mitre, se contagió de coronavirus el último fin de semana.

“Hoy estoy sola, solita, sola, le tocó... Cayó, lamentablemente Rodrigo dio positivo al COVID, así que le toca quedarse en casa, estar tranquilito, vernos por tele. Tiene los síntomas clásicos del COVID, ustedes saben que tiene su vacunas”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, su compañera de conducción señaló que luego de más de dos años de pandemia, el popular ‘Peluchín’ contrajo esta enfermedad, pese a que tiene todas sus vacunas puestas.

“Ha aguantado, nos quedaban dos personas, él y otra persona que no se habían infectado. Hemos ido cayendo uno por uno, y Rodrigo era el que había viajado y todo y no se contagió. Es cierto, con el cuerpo y sistema inmunológico no se sabe”, finalizó.

