Melissa Paredes estuvo en “Amor y fuego” el 16 de junio para contar su versión a Rodrigo González y Gigi Mitre de lo que fue su polémica separación con Rodrigo Cuba y su actual relación Anthony Aranda.

Durante la entrevista, el presentador de Willax TV salió en defensa de Magaly Medina luego que Melissa Paredes la llamara ‘monstrua’ en sus redes sociales.

“¿Qué pasa con Magaly? A la que llamaste ‘monstrua’ y parece que te has olvidado que no naciste como te vemos ahora”, comentó ‘Peluchín’.

Ante esta mención, ella dijo que tampoco se considera bonita; por ello, se hizo varias cirugías. “No es que me haya olvidado, es más, ayer me lo preguntaron ellos y les dije que no me consideraba bonita, sino no me hubiera arreglado y hecho cosas, además me sigo arreglando”, respondió Melissa.

Asimismo, señaló que la ‘urraca’ la denigró como mujer en repetidas ocasiones. “¿Y ella si me puede ofender y denigrarme como mujer?”, añadió.

En ese momento, ‘Peluchín’ volvió a sacar la cara por Magaly y sostuvo que la mala fama que tiene en estos momentos la exreina de belleza se lo hizo ella misma.

“Ella no te ha denigrado como mujer, eso te lo has hecho tu sola, despacito y con buena letra”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR