Rodrigo González no se quedó callado ante las contradicciones en la que caía Melissa Paredes durante la entrevista en ‘Amor y Fuego’, este 16 de junio en Willax TV.

La actriz alzó la voz en varias ocasiones porque se sentía atacada por las preguntas de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. “Ustedes se están centrando en un tema para atacarme a mi”, decía la modelo cuando le recordaban el “hola guapo” que le dijo a su exesposo Rodrigo Cuba, luego del ampay con Anthony Aranda.

“Para mi no tiene justificación en ninguna parte de la conversación que le digas ‘hola guapo’ a alguien que denuncias agresión (psicológica)”, le dijo Rodrigo.

“Hay dos cosas muy distintas: cómo lo manejas y cómo lo manipulas (...) hay muchas cosas que has sacado para suavizar, pero no cambia que desde el principio te has mostrado como una persona inescrupulosa”, replicó Peluchín al escuchar la nueva versión de Melissa Paredes sobre cómo empezó su ampay con Anthony Aranda.

“Tú puedes opinar de mí lo que quieras”, respondió Melissa Paredes.

“Ni las mujeres que se deberían solidarizarse contigo, no se identifican contigo, no te cree, te han visto aprovecharte de tu condición de mujer para pisotear a un hombre”, le dijo Rodrigo, a lo que Melissa respondió que “terminó” con Rodrigo Cuba el 7 de octubre, días antes de su ampay con el ‘Activador’.

“¿Pisotear a un hombre? No, tampoco lo he pisoteado porque sino hubiera contado tantas cosas que ni vienen al caso”, se defendió Melissa.

Rodrigo González discute con Melissa Paredes

TE PUEDE INTERESAR