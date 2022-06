El futbolista Jefferson Farfán abrió las puertas de su casa para las cámaras de ‘Más Espectáculos’ y, durante la entrevista con Jazmín Pinedo, admitió que la conductora lo puso nervioso.

Durante la nota, transmitida este 16 de junio de 2022, la ‘foquita’ mostró la zona de la piscina y el gimnasio a la ‘chinita’. “¿Cuánto peso cargas, más o menos?”, preguntó la conductora y Jefferson Farfán respondió que 80 kilogramos.

“Yo peso 60, a ver si es verdad”, dijo Jazmín Pinedo, pidiendo a Jefferson Farfán que la cargue. La ‘foquita’ accedió, pero se puso nervioso: “No me tires”, pidió entre risas la ‘chinita’.

“No, no, no ¿qué?”, bromeó Jefferson Farfán en doble sentido. “¡Al piso!”, aclaró Jazmín Pinedo. “Tiene su fuerza... sin tirarme al piso, Jefferson (...) ¿por qué te has puesto rojo?”, le preguntó Jazmín al jugador.

“Me he puesto nervioso”, admitió Jefferson Farfán. Después, el futbolista le invitó una botella de agua a su ‘amigui’ y esta le preguntó sobre su vida amorosa.

“Te cuento mi triste historia, aprovechando que ya entramos en confianza, en calor sobretodo, te cuento pues, voy a aproximadamente como tres años soltera, la gente no me cree, siempre me están molestando con alguien y es bastante incómodo, y si yo me siento así, me imagino cómo la debes haber pasado tú tantos años, ¿hace cuánto tiempo está solito tu corazón?”, preguntó.

“Ya ni me acuerdo, ya, pero más o menos creo que dos años, casi dos años”, respondió Jefferson Farfán.

Fuente: América Televisión

