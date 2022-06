Melissa Paredes, luego de su acalorada entrevista EN VIVO con Rodrigo González y Gigi Mitre, aceptó pasar por el polígrafo, “el detector de mentiras”. Aunque en un inicio, ella no aceptó responder si, efectivamente, su primer beso con Anthony Aranda fue el registrado en el ampay - como indicó en un inicio - el programa ‘Amor y Fuego’ le formuló otra pregunta.

Todo ocurrió cuando acabó el show y se apagaron las cámaras de Willax TV. La modelo aceptó quedarse media hora más para pasar por el polígrafo y dejar en claro que ella no miente.

“¿Mantenía usted una relación de pareja con el ‘Gato’ Cuba cuando besó a Anthony Aranda en el ampay?”, fue la pregunta que le hicieron.

Y aunque el resultado se verá en la edición de este viernes 17 de junio, la modelo reveló el resultado en su cuenta de Instagram.

“Al final del programa me pidieron que me quede para pasar por el polígrafo, sobre esa pregunta que yo dije que si iba a responder. Para empezar me prepararon, estuve 40 minutos allí, más o menos, para que me explicaran porque yo no entiendo mucho del polígrafo, no sé cómo será, me estuvieron preparando con esa pregunta y marías cosas más...”, comenzó diciendo, evidentemente afectada.

¿Cuál fue el resultado de Melissa Paredes en el polígrafo?

Melissa Paredes nunca imaginó que el polígrafo la delataría, aunque ella dio una peculiar explicación.

“No sé si es el procedimiento habitual es que te preparen antes de pasar por un polígrafo, diciéndote las preguntas y respuestas, no sé porque nunca lo he pasado, el resultado arrojó que yo estaba mintiendo, me parece super raro porque para empezar mis pruebas que ya he presentado, que ya han visto, dice todo lo contrario, y las pruebas que no quisieron ver evidenciaban la realidad. Bueno ya pasó”, sostuvo.

