La tan esperada entrevista a Melissa Paredes en ‘Amor y Fuego’ por fin se dio y la modelo tuvo que soportar ser tildad de “farsante”, debido a las muchas contradicciones que tenía en sus declaraciones y que evidenciaron Rodrigo González y Gigi Mitre.

Rodrigo González criticó que Melissa Paredes le dé una entrevista a Ethel Pozo, pese a que el productor le dio la espalda en el momento del ampay y la dejó sin trabajo, porque supuestamente “su perfil no iba con lo que buscaban”.

Melissa intentó mencionar que no volvió a “América Hoy”, pero el nerviosismo le jugó un mal pase y dijo “no he volvido”, pero Rodrigo la corrigió para que pueda seguir con su declaración.

