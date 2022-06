Jazmín Pinedo le respondió nuevamente a Magaly Medina, pues asegura que no se quedarán callada frente a los diferentes ataques que viene recibiendo por parte de la conductora de ATV.

Y es que la popular ‘Chinita’ se mostró bastante molesta cuando la ‘Urraca’ afirmó que había salido con Joselito Carrera durante su adolescencia, cuando él era un hombre casado.

Todo ocurrió durante programa de +Espectáculos, cuando Jazmín Pinedo decidió enfrentarse nuevamente a Magaly tocando varios puntos que dijo la ‘pelirroja’ en su magazine nocturno.

“Importante, ella habla de auspiciadores, del canal y de todo con la finalidad de callarme, pero yo no me voy a quedar callada porque yo a usted no le tengo miedo, yo por usted solamente siento pena”, comenzó diciendo.

“Efectivamente yo no soy una persona perfecta, yo he tenido errores en la vida, no solo aciertos, pero jamás he salido con una persona casada, la reto a demostrarlo, la reto a hablar con pruebas”, agregó.

En ese sentido, Pinedo también la invitó a Medina a reflexionar sobre sus actos, pues ella no sería más ni menos mujer que nadie por haber las relaciones que haya tenido.

“¿Una mujer acaso es más o menos por las relaciones que ha tenido, por las personas que ha estado o por las historias que usted ha inventado y que ha reescrito a su manera y su conveniencia? ¿Acaso usted es más o menos mujer por haberse casado tres veces? ¿En qué siglo vive señora? Yo no pienso eso”, señaló la exchica reality.

