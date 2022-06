No se amilana. Jazmín Pinedo salió al frente para defenderse de los distintos ataques que tuvo Magaly Medina en su contra en la última edición de su programa, donde la tildó de “bruta y títere”.

Y es que dentro de su argumento, la popular ‘Chinita’ le recordó a la conductora de ATV todos los ataques sin piedad hacia Ethel Pozo desde que era una adolescente, solo por el hecho de ser la hija de su “enemiga” televisiva, Gisela Valcárcel.

“La que tiene un máster en meterse con los hijos de las personas es usted, o no recuerda que se la pasó destruyendo a la hija de Gisela Valcárcel solamente por ser su hija, desde que era una adolescente. ¿Pensó que se iba a meter conmigo y con mi familia y yo me iba a parar acá a sonreírle? No señora...”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la exchica reality también criticó a los distintos auspiciadores del programa de Magaly, pues asegura que hacen mal en “respaldar” a una persona que “destruye hogares”.

“Ella dice puras mentiras. Yo me estoy defendiendo mientras usted me ataca a mi y a todas las mujeres de este país sin ningún tipo de límite (...) Que se preocupen sus auspiciadores, que después de tantos años terminen auspiciando a un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar y destruir a las mujeres”, finalizó.

