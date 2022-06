Sin miedo a nada. Jazmín Pinedo utilizó los últimos minutos de su programa para responderle fuerte y claro a Magaly Medina, señalando que no le tiene miedo y que no va a permitir que se meta ni con ella, ni con su familia.

“¿Pensó que se iba a meter conmigo y con mi familia y yo me iba a parar acá a sonreírle? No señora... ¿Pensó usted en la hija de Melissa Loza cuando la destruyó en su programa y la dejó sin trabajo, para dos semanas después decir que la engañaron? ¿Dónde estaba ahí la periodista, las pruebas, su investigación? No la tenía por supuesto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ confesó que muchas personas le habían escrito por interno para que no le respondiera a la ‘Urraca’ “porque la iba a destruir”.

“Me dedicó 40 minutos de su programa y sé que hoy también me dedicará otros 40 minutos. Muchas personas me escribieron diciéndome que no le responda, que mejor me quede callada porque usted me iba a destruir... ¿Me ve destruida? Acá estoy parada para defenderme y voy a estar siempre, porque no voy a dejar que usted se meta conmigo”, agregó bastante molesta.

“Usted es una misógina, usted es lo peor (...) No es sencillo ponerme a su nivel, bajar dos peldaños y responderle como usted lo hace”, finalizó diciendo.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina

