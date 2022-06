Jazmín Pinedo no se quedó callada y le respondió a Magaly Medina, quien afirmó en la última edición de su programa que la producción de “+ Espectáculos” le habría ‘soplado’ todos los ataques en su contra mediante un audífono interno.

“Primero me voy a sacar este in-ear porque no lo necesito, nunca lo necesité y nunca lo necesitaré, porque su productor trabajó conmigo y él más que nadie sabe que yo no necesito que nadie me dicte nada, ni que me digan lo que tenga que opinar”, comenzó diciendo la exchica reality.

“Yo no necesito ayuda para defenderme, lo que sí tengo es un ayuda memoria como usted también lo tiene todas las noches en su agenda. La diferencia es que yo no puedo apoyarme en los videos del canal donde usted trabaja porque eso no se puede hacer, usted si lo hace, porque sin esos videos no podría responderme”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ señaló que ella tiene muy en claro su postura y pidió a la ‘Urraca’ que no engañe a la gente “como está acostumbrada a hacerlo”.

“No vengan a querer engañar a la gente diciendo que no tengo opinión, ni mucho menos voz propia. Yo no me voy a quedar callada, porque yo a usted no le tengo miedo”, finalizó diciendo.

