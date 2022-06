Sin miedo a nada. Jazmín Pinedo no dudó en utilizar sus redes sociales para disparar nuevamente contra Magaly Medina, quien en la última edición de su programa le dio “su vuelto”, asegurando que la producción de “+Espectáculos” le había “soplado” todo el ataque hacia su persona.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó un par de peculiares mensajes que serían directos para la popular ‘Urraca’. “La mujer más peligrosa es la que sabe muy bien que puede sola”, escribió la ‘Chinita’ en su red social.

En ese sentido, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y ella no dudó en responderles, asegurando que demostrará, con pruebas en mano, que la figura de ATV miente. “China, te sigo hace un buen y siempre me ha gustado como enfrentas las cosas, así que el lunes ya le das su vuelto”, escribió una usuaria.

“Voy a demostrarles que es una mentirosa. Siempre con pruebas. Ella no dice la verdad, ella miente por rating o si no preguntémosle a Melissa Loza”, fue la advertencia de Jazmín Pinedo.

