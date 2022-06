Francisca Aronsson, actriz, modelo e influencer, se presentó en el programa ‘Preguntas que arden’ de Christopher Gianotti para hablar detalles curiosos de su vida. La actriz de 16 años se animó a hablar sobre sus operaciones de cirugía estética que supuestamente se ha hecho.

Durante la conversación, la protagonista de la película ‘Margarita’ desmintió estas especulaciones y negó que se haya sometido a un retoquito estético.

“No me he hecho ningún retoque y no entiendo porque la gente siempre dice que me he hecho retoques. La gente siempre dice que me hecho como una rinoplastia o que me hecho bichectomia y yo no sé dónde lo han visto, porque yo tengo cachetes bastante desde pequeña”, expresó la joven artista en el programa de YouTube.

Francisca Aronsson también señaló que ella se siente contenta de como se ve y aprovechó para dar un mensaje de amor propio a todas las adolescentes que la siguen en redes sociales.

“Tengo 15 años, hace poco tenía 14, cómo me voy a hacer esos procedimientos. Hay que terminar un proceso. Yo me siento feliz como soy y siento que eso es bien importante”, dijo.

“Si yo me hago retoques a una edad tan temprana, tengo a todas las chicas adolescentes que me siguen, van a dudar de ellas mismas diciendo: ‘capaz yo necesito retoques’. Van a pensar que es normal y no lo es. Para la persona que le guste que se haga sus retoques no está mal, pero para una persona mayor”, agregó.

