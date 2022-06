Perú quedó eliminado del repechaje para el Mundial de Qatar 2022 ante Australia por penales. Fue una derrota dura para el equipo de Ricardo Gareca, a quien se le pinchó el sueño de ir a la próxima Copa del Mundo. Por ello, un medio local consultó con la brujita Agatha Lys para que revelara que pasó con la ‘Blanquirroja’ en el repechaje.

Según la rubia adivinadora, el arquero de Australia realizó un ‘embrujo’ en pleno partido. Asimismo, se refirió a Claudio Pizarro, quien fue acusado de ‘romper’ el grupo y es que según Paco Bazán, la presencia del excapitán en la concentración habría generado malestar en algunos seleccionados.

¿Por qué Perú no clasificó a Qatar 2022?

“No pretendo justificar a la Selección Peruana por haber perdido. Sabemos que jugaron mal (...) En el partido Perú vs Australia los astros apuntaban como ganador a Perú y la energía era muy fuerte, pero a última hora interfirieron una serie de cábalas negativas”, dijo Agatha Lys a El Popular.

En la conversación, Agatha Lys también reveló que el arquero de Australia, Andrew Redwayne, quien se hizo famoso por sus peculiares movimientos durante la tanda de penales, realizó una especie de hechizo que perjudicó al equipo Bicolor.

“Lo cierto es que los movimientos extraños con los brazos y manos extendidas que realizaba el guardameta australiano (que ingresó a la cancha solo para eso) forman parte de un antiguo rito en Australia, originado en el arte de las Manos Rupestres. Estas aparecían grabadas en los lugares más recónditos e inaccesibles de las cuevas , sobre todo antes de una batalla. Estos “bailes” e invocaciones solo las podían realizar el chamán, el sacerdote o el brujo; creencias antiguas que hasta hoy se practican en esa parte del mundo”, reveló.

“Por lo que muchos entendidos han manifestado que nuestros jugadores estaban raros, parecían hipnotizados y se comportaron muy extraños en el campo de juego”, agregó en referido medio.

¿Claudio Pizarro ‘saló' a la Selección Peruana?

“Primero, jugaron con la camiseta roja, que no es la que usaron para triunfar en el Mundial anterior. Luego, la presencia de varios familiares y amigos, como ya se sabe, no ayudaron a la concentración los días previos y la visita de Claudio Pizarro marcó para algunos viejas rencillas y dejó un clima “pesado” entre los jugadores. Pero eso no fue lo peor”, fue lo que dijo Agatha sobre el ‘Bombardero de los Andes’.

TE PUEDE INTERESAR