La noche del 17 de junio, Magaly Medina se encargó de sacar toda la artillería pesada contra Jazmín Pinedo. La figura de ATV no se guardo nada y arremetió contra la ‘chinita’ por tildarla de “retrógrada”, “machista”, “racista” y hasta “huachafa”.

Durante la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la famosa ‘urraca’ le recordó a la expareja del ‘Tiburón’ Assereto sus inicios en la televisión cuando fue captada con futbolistas en gestos cariñosos y su supuesto affaire con Joselito Carrera. Además, le recriminó por meterse con su hijo Gianmarco Mendoza y su esposo Alfredo Zambrano.

“¿Cómo justificarán esa sarta de insultos, agravios? Meterse con mi hijo por no tener argumentos, mencionar a mi esposo por carecer de argumentos”, sostuvo Magaly Medina en el inicio de su programa.

Luego agregó: “Otra Melissa Paredes, otra ordinaria que no tiene nada mejor que hacer que meterse con mi hijo, ella me va decir cómo llevo mi vida yo. Mi hijo durante toda su vida porque él ha vivido toda mi época desde que yo era una mujer polémica. Toda la vida se ha sentido orgulloso de mí. Que no le guste salir en fotos es otra cosa, pero él toda la vida ha sido un hombre orgulloso, cuando escucha hablar de mí, ve los periódicos o televisión, él dice esa bitch es mi madre toda la vida con mucho orgullo, y esta bitch es una madre orgullosa de su hijo”.

¿Qué dijo Jazmín sobre el hijo de Magaly Medina?

Jazmín Pinedo habría dado entrever que el hijo de Magaly Medina, Gianmarco Mendoza, no se siente orgulloso del trabajo de su madre.

“Para mí lo más importante es que mi hija se muestre orgullosa de mí más adelante, que me lleve de la mano que me muestre en una foto, que me muestre como su mamá y que se golpeé el pecho diciendo esa es mi mamá”, dijo.

