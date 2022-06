La Selección peruana no pudo cumplir con el sueño de clasificar al Mundial Qatar 2022 traes caer 5-4 en la tanda de penales ante Australia por el repechaje. Este fue un duro golpe para todos los hinchas de la ‘Blanquirroja’ quienes expresaron su tristeza en las redes sociales.

Esto también fue algo difícil de asimilar para los seleccionados, quienes al parecer habrían desatado su frustración en el vestuario. Incluso, trascendió que dos jugadores se “agarraron a golpes” tras la definición por penales.

¿Qué dijo ‘Paco’ Bazán sobre la Selección peruana?

Según el conductor de ‘El Deportivo’, ‘Paco’ Bazán la molestia de los jugadores habría pasado a mayores tras no conseguir el objetivo de clasificar a Qatar 2022.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, reveló el exarquero de Universitario de Deportes.

Asimismo, aseguró que fueron dos los futbolistas de la Selección Peruana los que se fueron a las manos y no fueron separados por el resto de la plantilla.

“Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separar, ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, agregó Bazán.

TE PUEDE INTERESAR