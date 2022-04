El conductor de “El Deportivo” Paco Bazán no se guardo nada a la hora de responder a los fuertes ataques que realizó el exarquero aliancista Leao Butrón sobre el conjunto de Universitario de Deportes luego del triunfo blanquiazul en el clásico peruano.

“Como será de grande Alianza Lima que va al estadio de Gremco, da espectáculo, golea y encima deja taquilla para la deuda”, fue el mensaje provocador que escribió Leao Butrón en su cuenta de Twitter.

Este tuit generó la molestia de Bazán, quien evidenció su enojo con su excolega y le respondió con todo. “Yo me quedé con las ganas de responder el post de un miserable que alguna vez jugo fútbol y ahora está desempleado, no tiene trabajo y está desesperado buscando pantalla, ¿para que le vamos a dar luz a un pobre tipo que es colaborador en un espacio digital? Está desesperado buscando trabajo. El tipo no tiene carisma, tiene una neurona y el IQ de un árbol, o sea es un burro, pobrecito es un burro. Es Leao Burrón pues, le gusta escribir en tuiter, pero como digno inhabilita la opción de respuesta”, expresó Paco Bazán este lunes 18 de abril.

“Hay que darle luz, no tiene trabajo, lo tienen en la mañana y hace un punto, ni siquiera lo ven en la mañana (...) Este tipo le hace daño al fútbol, es nocivo, porque él ahora está en un programa que analiza fútbol, aunque nadie sabe. Ferrari, mándale un psicólogo, tiene un trauma con la U”, agregó muy molesto.

El exarquero crema también se refirió a las declaraciones de Leao Butrón, quien felicitó irónicamente e insultó al presentador deportivo por el papel que desempeña actualmente en la televisión.

“Tenemos casi 10 años jalando cables, desde abajo, por eso hay que defender el trabajo y uno puede no puede permitir que un indocumentado, un retirado, un tipo que no sabe que hacer por la vida quiere colgarse del éxito de alguien más, vaya y haga su camino solo, no me chupe más la sangre (...) Nunca fue buena persona, nunca nadie lo quiso, nunca tuvo amigos en esta disciplina y tampoco códigos, en este negocio nos conocemos todos”, manifestó.

Fuente: (ATV).

TE PUEDE INTERESAR