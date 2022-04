La ex chica reality, Fabianne Hayashida, se quebró porque aún no ha podido quedar embarazada y convertirse en madre por primera vez junto a su esposo Mario Rangel Carrera, con quien se casó hace unos meses en una ceremonia privada.

En su cuenta de Instagram, la “china” de Combate no se pudo contener y rompió en llanto al contar que no pudo hacerse una inseminación artificial que ya tenía programada.

“Fui al doctor hoy día a que me pongan la ampolla porque mañana iba a ser mi inseminación y tenía 3 folículos supergrandes, que era una oportunidad claramente para que salga embarazada, y ninguno de los folículos estaban, desaparecieron, parece que ovulé el día sábado y no se va a poder la inseminación mañana”, contó afectada.

“Me han dicho que lo van a tratar el próximo mes, así que lo vamos a intentar de nuevo”, agregó Fabianne Hayashida muy conmovida.

En otro momento, la excombatiente evidenció su tristeza tras contar que no espera la hora de tener a su bebé en brazos.

“No saben las ganas que tengo de ser madre, como sueño con mi bebé. Me da mucha pena. Mi esposo me dice que esté tranquila, que estamos a tiempo, que vamos a seguirlo intentando, pero ver estas trabas me da mucha pena y frustración”, manifestó.

Fotos y Video: (Instagram/@fabiannehayashida)

