La producción de “Amor y Fuego” se comunicó con la exchica reality Fabianne Hayashida, mejor amiga de Macarena Vélez, luego que la pareja de la “mujer increíble”, Víctor “Vituco” Salas fue ampayado besándose apasionadamente con otra mujer en Chiclayo.

Como se puede ver en el reportaje, una reportera de Willax TV decidió comentarle a la “china” Fabianne que al parecer, la misteriosa mujer del ampay no sabía que el futbolista tenía una relación con la rubia.

Al respecto Fabianne expresó: “Quién no va a saber que Macarena, una de las personas públicas más influyentes del Perú porque así lo es, no va a estar con ‘Vituco’ pues, quién no sabe pues”.

Estas declaraciones llamaron la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes cuestionaron que la “Chica filtros” sea una persona influyente.

“Fabianne, con todo cariño, no pongas las manos al fuego por la supuesta mujer más influyente del Perú según tú”, cuestionó Gigi. “¿Macarena Vélez es la mujer más influyente del Perú? Qué filtro tengo que ponerme para ver esa realidad”, respondió “Peluchín” entre risas.

