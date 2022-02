¡Fuertes declaraciones! Macarena Vélez se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras emitirse un ampay sobre su expareja, Víctor ‘Vituco’ Salas, en el que se le ve besando a otra mujer en la ciudad de Chiclayo, cuando aún mantenía una relación con la exchica reality.

En ese sentido, la popular ‘Mujer increíble’ decidió pronunciarse mediante sus redes sociales, dejando en claro que a penas supo de esta traición, tomó la radical decisión de cortar todo tipo de relación con el pelotero.

“Me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos. No le deseo el mal a nadie porque no somos perfectos”, escribió en sus historias de Instagram.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el programa “Amor y Fuego” se contactó con una de las mejores amigas de Macarena, la ‘china’ Fabianne Hayashida, quien se mostró bastante molesta e indignada por la infidelidad de ‘Vituco’, y aseguró que la exintegrante de ‘Combate’ no planea perdonar al jugador de Carlos Stein.

“Ella está decidida por sí misma... No hay manera de que regrese, yo te puedo dar mi vida que no van a regresar”, se logra escuchar en el adelanto que lanzó el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO