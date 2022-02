La modelo Macarena Vélez rompió su silencio tras el ampay que se transmitió de su pareja, el futbolista Víctor ‘Vituco’ Salas, en el programa “Amor y fuego” este lunes 7 de febrero de 2022.

A través de un comunicado publicado en Instagram Stories, la exchica reality confirmó que el jugador de Carlos Stein le fue infiel con una mujer en la ciudad de Chiclayo. Al enterarse, ella terminó la relación.

“Que algo quede claro! Yo jamás me metí en ninguna relación! No soy de ese tipo de personas! Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación!”, señaló Macarena Vélez.

“Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos! No le deseo el mal a nadie porque no somos perfectos”, se lee en el mensaje publicado por Macarena Vélez.

Asimismo, la modelo aclaró que nunca fue la tercera en discordia entre Víctor Salas y su expareja, como se viene diciendo: “si estoy diciendo esto es porque no me gusta que digan que yo fui la amante en alguna etapa de mi vida porque eso no fue así, jamás! Las personas que me conocen saben quién soy, y agradezco mucho a la vida por tenerlas a mi lado! No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy! Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”.

Foto: Instagram Macarena Vélez

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza considera que Melissa Paredes tomó malas decisiones

TE PUEDE INTERESAR