Luciana Fuster, la expareja de Austin Palao, lanzó un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter el cual ha sido considerado por los fans como una indirecta al reciente ampay de Flavia Laos.

Y es que este martes 8 de febrero, a las 3:05 de la tarde, el programa ‘Amor y Fuego’ mostró un adelanto de lo que es una escena de besos entre Austin y Flavia, lo que indicaría que ellos habrían iniciado una relación.

Esta ampay llegó a oídos de Luciana Fuster, quien publicó, minutos después: “El chiste se cuenta solo”. Los seguidores de la integrante de ‘Esto Es Habacilar’ consideraron que fue su reacción al video de Flavia.

El chiste se cuenta solo 😂 — Luciana Fuster (@lucianafusterg_) February 8, 2022

“Estás pendiente el minuto a minuto de Austin, ya supéralo. Te choteó y te quedaste con la peor porquería que encontraste por ahí. Y ni así te oficializan”; “Lu, no des importancia, la Flavia no puede olvidar al Pato, utiliza a sus amigas para que te tiren indirectas y se mete con Austin para vengarse de ti”; “no que no era tu amiga, ahora te indignas JA JA”; “Entre Austin y Parodi... ya sabemos quien salió ganando... Flavia”, fueron algunos de los comentarios.

Como se recuerda, Austin Palao fue pareja de Luciana Fuster en el 2018 y cuando terminaron la modelo comenzó de inmediato una nueva relación con Emilio Jaime.

Fue la misma Luciana quien decidió también compartir este tuit en su cuenta de Instagram, donde le mandó un mensaje a los que la critican y opinan de su relación con Patricio Parodi:

“Mentes infantiles, necesidad de figurar, envidia...”.

