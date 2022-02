Ya no podrán ocultarlo más. Flavia Laos y Austin Palao fueron captados besándose apasionadamente, según un video que lanzó el programa ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Están que se pachamanquean hace rato”, comentó Gigi.

Cabe mencionar que ni Flavia Laos ni Austin Palao habían confirmado alguna relación. En tanto, la polémica se enciende porque Austin fue pareja de Luciana Fuster en el 2018 y cuando terminaron y la modelo comenzó de inmediato una nueva relación con Emilio Jaime.

Las imágenes completas de ambos se emitirán en la edición del miércoles de ‘Amor y Fuego’.

Flavia Laos admite que le gusta Austin Palao

Hace una semana, Flavia Laos reconoció que le gustaba Austin Palao. “¿Te gusta Austin Palao?, ¿Si o no?”, preguntó Tula Rodríguez a la rubia Flavia Laos durante una secuencia de “En boca de todos”.

La ex de Patricio Parodi no tuvo vergüenza y por fin admitió que sí le gusta el exchico reality. Además, contó lo que le gusta del ex de Luciana Fuster.

TE PUEDE INTERESAR