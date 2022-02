Siguen los puñales entre Flavia Laos y Luciana Fuster, quien no habría “respetado los códigos” de las amigas y ahora tendría una relación con Patricio Parodi. Por esta razón, las amigas de la actriz no la sueltan y volvieron a ‘atacar’ a la pequeña “Lu” al enviarle tremendos dardos en redes sociales.

El portal “Instarandula” de ‘Samu’ Suárez fue quien dio a conocer las gruesas indirectas a la integrante de “Esto es guerra”. En las imágenes se puede ver a la influencers Kiara Trigoso y Lorena Celis desatando toda su artillería contra la nueva saliente del “Pato”.

“Las personas que no son oficializadas, no son oficializadas por algo, un hombre no quiere estar con cualquier chica de por ahí, entonces no la oficializan”, se le escucha decir a Trigoso al ser consultada por las ‘chicas que no son oficializadas’ en clara referencia a Luciana Fuster.

Pero si esto fuera poco, Lorena Celis compartió en su cuenta de Instagram el video “Las travesuras de Luciana”, el cual fue acompañado con la canción de Double Dragon Twins que tiene como título “La Custer” cuya letra dice lo siguiente:

“Papi yo no tengo códigos, yo soy más rápida que la Custer. Papi yo no tengo códigos, yo soy más rápida que la Custer. ¿Qué la quién? Que la Custer”, ¿Qué dirá Luciana Fuster?.

