El periodista Samuel Suárez viajó a Arequipa y causó furor en su llegada, pues varias seguidoras lo recibieron en el aeropuerto.

El portal Instarándula publicó imágenes de la llegada de ‘Samu’ a la ciudad blanca, donde un grupo de personas lo esperaban con pancartas: “¡Miren la hermosa bienvenida que me han dado mis ‘ratujas’ que han venido hasta aquí, en Arequipa!”.

“No existe nada más hermoso que un abrazo y el cariño de mis ‘ratujas’ hoy ha conseguido tenga la sonrisa más grande del mundo”, escribió Samuel Suárez en las imágenes.

Incluso, Samuel Suárez se animó a bailar con sus seguidoras: “Mis ‘ratujas’ me dieron la bienvenida más hermosa de mi vida, me pusieron música, me sacaron a bailar. Gracias por darse el tiempo en alegrarme”, agradeció el periodista.

Cabe resaltar que ‘Samu’ contó que visitará varias ciudades del Perú para encontrarse con sus ‘ratujas’.

