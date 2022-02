El periodista Samuel Suárez se pronunció luego que Johanna San Miguel anunció que “Esto es Habacilar” saldrá del aire muy pronto, pues se espera el estreno de la nueva temporada de “Esto es guerra”, para la cual realizarán castings en vivo.

Al respecto, ‘Samu’ aclaró que “Esto es Habacilar” no tiene bajo ráting, solo que “Esto es guerra” tenía más sintonía en comparación: “Hay que comenzar aclarando que 12 puntos de sintonía, que es lo que está haciendo “Esto es Habacilar” no es un mal ráting, ya quisieran tener muchos programas siquiera 9 puntos, 8, se morirían, serían felices, su mundo sería lleno de alegría, pero no. ¿Por qué aclaré esto al principio? Porque hay mucha gente en redes que no sabe y está diciendo ay, esto es un fracaso, que por aquí, qué mal, jajaja, qué burla, cuando en realidad no está mal, pero a diferencia de “Esto es guerra” que te hacía 20 puntos, 17, 16, sí está bajo”.

“El tema es así: si “Esto es guerra” me daba 16, 17 puntos en su día malo, yo invierto y apuesto por algo que me tiene que dar más, pero si me da menos, me lo saco rapidísimo y regreso a lo que me da éxito, no porque sea malo, sino porque no cubre las expectativas”, comentó ‘Samu’ en Instarándula.

Asimismo, Samuel Suárez opinó que con Raúl Romero tampoco hubiera funcionado por el tipo de formato de “Habacilar”: “Si algo estoy de acuerdo completamente es que este programa sin Raúl Romero no es lo mismo, pero les apuesto que en los tiempos que estamos, así hayan traído a Raul Romero, lo más problable es que hubiera cansado en unos días”.

En ese sentido, Samuel Suárez pidió a la producción que vuelva “Esto es guerra”, aunque lamentó que Roger del Águila y las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt se hayan visto envueltos en esto:

“Nunca más hagan programas concursos y dejen a sus guerreros. Sigan no más con sus guerreritos que se les paga muy bien para que no se estén quejando por los juegos y los golpes y los maltratos. Ya vieron, el tema de la baja de ráting, los problemas que hay con los participantes fueron motivo por el cual Habacilar saldría del aire, lamentablemente. Particularmente me da pena por Roger, por las modelos, personas que en verdad son queridas por el público porque las trajeron para hacer el ridículo un mes, nada más, y ahorita muchas gracias. Las chicas han perdido una chamba que tenían por allá, así que acóplenlas en algún formato”, comentó.

Esto es Habacilar - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR